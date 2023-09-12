В Україні ціни на соняшникову олію та борошно знизились і залишаються стабільними, але стало відомо, чого чекати далі.

В Україні знизились ціни на кілька основних продуктів. Зокрема, український ринок соняшникової олії та борошна зараз залишається стабільним, і не передбачається раптового зростання ціни на ці продукти. Експерти наголошують на кількох факторах, що впливають на цю ситуацію.

Зокрема, вартість соняшникової олії залежить від цін на нафту, хоча це може здатися неочікуваним. За оцінками асоціації "Укрмаслопром", кожен підйом ціни нафти на $10 викликає зростання ціни олії на $30-50. Проте наразі немає підстав чекати значного підвищення ціни на соняшникову олію.

Також слід побачити здешевлення борошна. Ціни на нього раптово почали падати. За словами експерта з сільського господарства Лариси Гук, не слід очікувати раптового істотного зростання ціни на цей продукт. Але не слід також забувати, що окремі млини можуть зазнати труднощів з закупівлею якісної пшениці, що може призвести до підвищення ціни на борошно у майбутньому.

У сільськогосподарській громаді також вказують на те, що в окремих регіонах якість пшениці 2-го та 3-го класів може бути низькою, що підтримує ціни на цю сировину. Вища вартість сировини може призвести до підвищення ціни на кілька видів хлібобулочних та кондитерських виробів, таких як печиво.

Джерело: Обозреватель.

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