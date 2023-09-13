В Україні протягом найближчих двох місяців очікується подорожчання низки продуктів харчування. При цьому споживачі можуть очікувати зниження ціни на багато видів овочів. Ця ситуація спричинена збільшенням площ під посівами та врожаєм врожаїв. Таким чином, коренеплоди стануть більш доступними протягом трьох місяців осіні.

Інна Сало, завідувачка відділу ціноутворення та аграрного ринку Національного наукового центру, вказала на зниження ціни на овочі для борщу на 5-20%. Білокачанна капуста та буряки будуть коштувати приблизно 8 гривень за кілограм, цибуля - 9 гривень за кілограм, а картопля та морква - 10 гривень за кілограм.

За прогнозами інституту аграрної економіки, ціни на борошно, крупи та хліб значно не зміняться.

Аналітик Максим Гопка з Української консультативної аграрної біржі вказав, що ціни на рис можуть подорожчати через скорочення постачань з Індії, Пакистану та Китаю.

"У 2023 році очікується імпорт на рівні 73 тисяч тонн, що на 17% менше, ніж у 2022 році. Зменшення імпортних поставок обумовлене зростанням світових цін на рис і низькою платоспроможністю українських споживачів. Середня ціна на рис становитиме від 60,70 до 79 гривень за кілограм", - пояснив аналітик.

Також ціни м'яса можуть зрости на 4-5% в жовтні-листопаді. Це відбувається через стабільний попит та зростання додаткових витрат до середини осені, а також через підвищення вартості кормів, тарифів на електроенергію та пального.

Останнім часом спостерігалася посуха, що призвела до зменшення виробництва молока на підприємствах. Переробники вже підвищили закупівельні ціни на молоко.

Джерело: finance.today

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