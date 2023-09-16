Експерти вказують на підвищення ціни на низку популярних продуктів вже цієї осені.

В Україні, через економічні труднощі та воєнні події, продукти харчування стають дорожчими. Стало відомо, що економічні аналітики попереджають про можливе різке зростання ціни на м'ясо, певні види круп та молочні продукти вже восени.

Експерти вказують на збільшення ціни на рис через зменшення його поставок з Китаю, Індії та Пакистану. У цьому році імпорт рису зменшиться на 17%, до 73 тисяч тонн, тому підвищення ціни не уникнути. Основними причинами зменшення імпорту рису є зростання світових цін на рис та низька платоспроможність українських громадян.

Середня ціна на рис вже сягає 60,70-79,00 гривень за кілограм, і ці ціни можуть змінюватися в залежності від рівня внутрішнього попиту.

Ціни на м'ясо також можуть зростати на 4-5% у жовтні-листопаді через стабільний попит та зростання витрат на виробництво, зокрема, на корми, пальне та тарифи на електроенергію.

Ціни на молоко та кисломолочну продукцію також можуть збільшитися в першій половині осені через скорочення виробництва молока через посуху, що призвело до підвищення закупівельних цін на сирове молоко.

З рештою продуктів харчування очікують помірний ріст ціни на цукор, зниження цін на гречку та овочі борщового набору, такі як капуста, буряк, цибуля, морква та картопля.

Джерело: Фокус.

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