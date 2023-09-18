Загалом зростання цін на продукти в Україні пов'язане з різними факторами, і його не вдасться уникнути.

В Україні передбачається зростання ціни на продукти харчування, і деякі з них можуть подорожчати вже восени. Аналітики попереджають про можливе подорожчання низки продуктів та радять, чим потрібно запастись вже зараз.

Одним із важливих продуктів, на який взлетять ціни, є рис. Поганий урожай цієї культури у Пакистані, Ірані та Китаї призведе до збільшення його ціни на світовому ринку. Україна вже планує зменшити імпорт рису на 17%, оскільки його ціна стане недоступною для більшості населення.

Також очікується подорожчання ціни на м'ясо у жовтні, оскільки попит на м'ясні продукти зазвичай збільшується у холодну пору року. Експерти прогнозують, що ціни зростуть на 4-5%.

Ціни на молочні продукти також зростатимуть. Посуха в Україні призвела до скорочення обсягів кормів та зменшення кількості дійних корів, що негативно вплинуло на виробництво молока.

Зазначається також про зростання ціни на цукор. Найближчим часом почне надходити у продаж цукор нового сезону, проте складно передбачити, наскільки це знизить ціни.

Загалом зростання ціни на продукти в Україні пов'язане з різними факторами, такими як поганий урожай, скорочення виробництва, зменшення попиту та інші економічні обставини. Це може вплинути на бюджети сімей та потреби людей при виборі продуктів харчування.

Щоб мінімізувати витрати, можна звернути увагу на альтернативні варіанти продуктів або пристосуватися до нових цін, планувати покупки заздалегідь та порівнювати пропозиції різних магазинів.

Джерело: Kievtime.com.

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