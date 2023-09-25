В Україні восени спостерігається тенденція до зниження ціни на деякі продукти, зокрема на овочі. Найбільше зниження вартості спостерігається на капусту. В порівнянні з попереднім роком, ціни на капусту знизилися вдвічі.

За даними аналітиків, наразі виробники продають капусту оптом за 5-6 гривень за кілограм ($0,13-0,16 за кілограм), в порівнянні з цінами минулого тижня, коли ціни коливалися від 7 до 10 гривень за кілограм ($0,19-0,26 за кілограм). Також частину капусти, яка має середні або низькі якісні характеристики, використовують на переробку за цінами 3-4 гривні за кілограм ($0,08-0,11 за кілограм).

Виробники вказують, що розпочалася кампанія зі збору пізньоспілих сортів капусти в місцевих господарствах, що призвело до значного збільшення пропозиції на ринку. Тому ціни деякий час залишатимуться на низькому рівні.

При цьому на ринку зросла як пропозиція капусти стандартної якості, так і неякісної продукції, і попит на обидві категорії залишається стабільним. На відміну від минулого року, коли у вересні 2022 року ціни на капусту залишалися високими і коливалися в межах 7-12 гривень за кілограм ($0,19-0,32 за кілограм).

Крім капусти, виробники овочів для борщового набору в Україні також виражають стурбованість через зниження ціни на інші культури. Особлива увага приділяється моркві, яка стала доступнішою за ціною порівняно з буряками після останнього здешевлення.

Джерело: EastFruit.

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