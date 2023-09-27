Цієї осені в Україні можна очікувати підвищення ціни на кілька основних продуктів харчування, зокрема хліб, м'ясо та молокопродукцію. Було зроблено прогноз, на скільки підвищаться ціни.

Експерт Іван Стефанишин вказує на те, що цього року аграрії скористалися меншим обсягом добрив та захисту від шкідників. Під час засіву озимої пшениці, ціни на добрива різко підскочили, і це призвело до фінансових труднощів у сільськогосподарському секторі.

У найближчому майбутньому можна очікувати підвищення ціни на хліб, адже конкуренція за якісне борошно вже зростає, і вона подальше зміцниться. Вартість хліба, ймовірно, зросте через підвищення ціни на борошно на 5-7%.

Щодо м'яса та птиці, прогнозується також підвищення ціни через брак ресурсів. Вже зафіксоване зростання ціни на свинину та птицю на 10%. Основна причина полягає у недостатньому ресурсі в цьому секторі. В Україні зазнано втрат у селекційно-племінній роботі та знищено 16 породних ліній у свинарстві та ВРХ. Це призвело до значної залежності від імпорту.

Також передбачається підвищення ціни на молочні продукти. Однак вартість масла, за словами експерта, підвищуватиметься лише в зв'язку з іншими факторами, такими як ціни на пальне і енергетику.

Проблеми з цукром виникнуть через глобальний дефіцит цього продукту та проблеми в Індії. Незважаючи на високий врожай цукрової тростини в Україні, ціни зростатимуть через залежність від світових цін та збільшення обсягів експорту.

Джерело: "РБК-Україна".

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