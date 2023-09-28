Як повідомляє Politeka.net в Комітеті Верховної Ради з питань молоді і спорту розповіли про загибель Антона Ігошина.

У телеграм-каналі Верховної Ради зазначається, що Антон Ігошин професійно займався стрибками на батуті і мав звання майстра спорту України.

У 2013 році закінчив Херсонський фізико-технічний ліцей.

«Педагоги й тренери кажуть, що Антон був дуже працьовитим, надійним, доброзичливим і надзвичайно відкритим до інших. Такі ж слова говорять й у військовій частині, де служив Антон», - розповіли в Комітеті Верховної Ради.

Одразу після початку повномасштабного вторгнення Антон добровільно вступив до лав Збройних Сил України, і вже 26 лютого, на третій день наступу, брав участь в обороні Миколаєва.

Страшна звістка про долю спортсмена і захисника прийшла 23 вересня - під час виконання бойового завдання, потрапивши під ворожий артобстріл, Антон Ігошин загинув.

«Йому було лише 27 років… Вічна пам'ять Герою...», - йдеться у повідомленні.

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