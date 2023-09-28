В Україні спостерігається значне зростання середніх цін на популярні продукти, і в вересні 2023 року до цього переліку приєднався сало. Аналітики розробили прогнози щодо подальших змін цін на цей продукт.

За інформацією порталу Мінфін, упродовж вересня ціни на українське сало в середньому підвищилися з 252,82 до 254,00 гривень за один кілограм.

Але особливо помітною була зростаюча ціна на солоне сало протягом місяця. Вартість одного кілограма піднялася з 251,77 до 271,50 гривень. Як вказав радник директора з агропромислового комплексу оптового ринку сільськогосподарської продукції у Львові, Іван Стефанишин, очікується подальше зростання вартості тваринницької продукції в Україні.

Вже зараз ціни на деякі види м'яса зросли на 10% через нестачу ресурсів в галузі сільськогосподарського виробництва. Країна втратила важливий селекційно-племінний потенціал, призвівши до зникнення 16 порід тварин в свинарстві та великої рогатої худоби. Це призвело до збільшення залежності від імпорту, зауважили експерти.

Очікується, що у жовтні-листопаді ціни на м'ясо підвищаться на 5% через збільшення виробничих витрат: подорожчання палива, електроенергії та кормів.

Джерело: economics.novyny.live

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Нагадаємо, у жовтні українців чекають нові ціни в магазинах, які продукти подорожчають.

Як повідомляла Politeka, популярний продукт почне дорожчати, за ним ціни зростуть на інші товари.

Також Politeka писала, ціни на окремі види овочів поповзуть вгору.