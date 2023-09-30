В Україні прогнозують здорожчання низки продуктів, але є продукт, який здешевшає.

В Україні очікують зростання ціни на хліб та деякі овочі, такі як буряк і морква, через підвищення вартості енергоносіїв і впливу війни на логістику. Стало відомо, який продукт здешевшає.

По сільськогосподарському збіжжю виникли труднощі на внутрішньому ринку, особливо щодо пшениці, яка використовується для виробництва борошна.

Провалені збори зерна, зокрема пшениці, через м'яку зиму і дощову погоду під час збирання урожаю, також вплинули на ціну борошна, що може призвести до подорожчання хліба. Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради, Денис Марчук, попереджає, що ціни на хліб можуть зрости на 1% до 1,5% щомісяця.

Проте, є і позитивні тенденції, наприклад, гречка може подешевшати завдяки спаду ціни на світовому ринку і коштуватиме приблизно 25-30 гривень за кілограм до кінця року. Натомість, інші овочі, особливо під час зими, можуть подорожчати через витрати на їх зберігання, зокрема, на енергоносії.

Експерти попереджають, що ціни на деякі продукти можуть зрости на 10-15% до кінця року. Це стосується м'яса, зокрема курятини, яка може подорожчати на 5%, через скорочене поголів'я птиці у попередньому році та підвищення витрат на виробництво. Свинина також може підвищити свою ціну через збільшений попит перед новорічними святами.

Джерело: ТСН.

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Як повідомляла Politeka, популярний продукт почне дорожчати, за ним ціни зростуть на інші товари.

Також Politeka писала, ціни на окремі види овочів поповзуть вгору.