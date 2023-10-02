Навіть під час періоду воєнних дій в Україні, пенсіонери продовжують отримувати свої пенсії, і для деяких категорій пенсіонерів передбачені додаткові доплати та надбавки. Один із таких випадків стосується осіб, яким вже виповнили 75 років.

За поясненнями фахівців Пенсійного фонду, при досягненні пенсіонерами 75 років їм надається додаткова доплата у розмірі 456 гривень. Проте, існує певна умова: загальний розмір їхньої пенсії не повинен перевищувати 10 340,35 гривень.

Важливо зазначити, що це не означає, що пенсіонерам після досягнення 75 років автоматично додається 456 гривень до їхньопенсії. Замість цього, така особа отримає різницю між 300 гривень (сумою, яку нараховували пенсіонерам віком від 70 до 75 років) та 456 гривень. Інакше кажучи, пенсія після досягнення віку 75 років зросте на 156 гривень.

Пенсіонери, які перейшли позначку у 80 років, отримують надбавку в розмірі 570 гривень. Цю вікову надбавку до пенсії встановлено з 1 квітня 2020 року.

Надбавку до пенсії для пенсіонерів у віці від 70 до 75 років почали виплачувати з 1 жовтня 2022 року. А щодо компенсаційної доплати для пенсіонерів, які досягли віку 75 років, вона була введена з жовтня 2021 року. У минулому році ця доплата до пенсії також індексувалася, але з березня цього року її розмір залишили без змін.

Джерело: На пенсії

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