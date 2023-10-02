Експерти вказують на зростання витрат сільськогосподарських виробників на добрива та зростання тарифів – тому ціни на ключовий продукт зростають.

Ціни на хліб, який є одним із основних продуктів у раціоні українців, можуть підвищитися восени 2023 року. Експерти вказують на ряд факторів, що вплинуть на ціни, включаючи погодні умови та бізнес-тарифи на електроенергію.

За словами Дениса Марчука, заступника голови Всеукраїнської аграрної ради, ціни на хліб можуть зрости на 1-1,5% протягом найближчого місяця. Іван Стефанишин, радник директора з агропромислового комплексу оптового ринку "Шувар", також передбачає підвищення цін, але не називає конкретних цифр.

Обидва експерти вказують на проблеми з якістю пшениці, що може призвести до браку в хорошому борошні. Ціни на борошно вже підвищилися на 5-7%, що, за словами Стефанишина, не може не вплинути на вартість хліба. Марчук підтверджує, що якість зерна постраждала через надто м'яку зиму та дощі під час збирання врожаю.

Крім того, обидва експерти вказують на зростання витрат сільськогосподарських виробників на добрива через їхнє подорожчання. Це також вплинуло на якість продукції та ціни.

Важливим фактором зростання ціни є зростання витрат на енергозабезпечення, логістику та заробітну плату працівникам у виробництві. Один із експертів зазначає, що ціни на хліб вже зростають на 0,8-1% щомісяця, і прогнозується, що ця тенденція може продовжитися, що може спричинити підвищення цін на хліб найближчою осінню.

Джерело: Обозреватель.

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