Згідно з даними Державної служби статистики, у вересні цього року ціни на базовий продукт зросли на вражаючі показники - на 35,4%.

У вересні цього року в Україні спостерігається значний ріст ціни на один з найпопулярніших продуктів. Йдеться про ціни на курині яйця. Цей тренд на зростання ціни почався ще наприкінці вересня і продовжується з початку жовтня.

За даними порталу Мінфін, середня ціна за одне яйце помітно зросла.

Це призвело до збільшення вартості десятків яєць таких брендів:

Яйця курячі "Квочка" подорожчали з 47,33 гривень до 53,80 гривень за десяток. Яйця курячі "Ясенсвіт" подорожчали з 48,72 гривень до 51,47 гривень за десяток.

Згідно з даними Державної служби статистики, у вересні цього року ціни на яйця зросли на вражаючу суму - на 35,4%.

Економічні аналітики передбачають, що збільшення ціни може продовжитися і в жовтні. Фахівці вважають, що протягом наступних двох кварталів вартість курячих яєць може зрости на ще 25-30%.

Це пояснюється наближенням до холодної пори та сезонним підвищенням попиту на експорт в інші країни. Також ціни на яйця для споживачів можуть вплинути зростання вартості енергоносіїв.

За думкою фінансового експерта Богдана Слуцького, до кінця року середня вартість десятка яєць першої категорії може досягти 50-57 гривень, а для яєць вищої категорії ціни можуть піднятися до 80 гривень.

Джерело: НаПенсії.

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Нагадаємо, у жовтні українців чекають нові ціни в магазинах, які продукти подорожчають.

Як повідомляла Politeka, популярний продукт почне дорожчати, за ним ціни зростуть на інші товари.

Також Politeka писала, ціни на окремі види овочів поповзуть вгору.