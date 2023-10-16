Є одразу кілька факторів, що впливають на формування ціни - головне ж сезонність та подорожчання тарифів на електроенергію.

В Україні вже найближчим часом здорожчають ціни на овочі та фрукти, вартість підвищуватиметься щомісяця. Крім того в Україні спостерігається зростання ціни на ковбасу, курячі яйця та хліб у магазинах. Про це свідчать дані спеціалізовано сайту Мінфін.

Середня вартість вареної ковбаси під торговою маркою "Алан Докторська" зросла порівняно з минулим місяцем, переходячи від 306,27 гривень за кілограм до 312,28 гривень за кілограм.

В той же час ковбаса "Ашан Докторська" подешевшала, коштуючи тепер 247,00 гривень за кілограм, що менше, ніж минулого місяця за 255,00 гривень за кілограм.

Також спостерігається зростання ціни на курячі яйця. Наприклад, ціна на яйця "Квочка" зросла з 45,82 гривень до 46,00 гривень за десяток. Яйця "Ясенсвіт" подорожчали найбільше, майже на три гривні, і тепер коштують 48,97 гривень за десяток. За тридцять штук яєць "Ясенсвіт" доведеться заплатити 144,83 гривень, що є вище, ніж минулого місяця, коли вони коштували 136,81 гривень.

Очікується також, що ціни на хліб та всі хлібні продукти збільшаться, та до кінця поточного року прогнозується підвищення цін в цій категорії на 5-10 відсотків.

Наразі в українських супермаркетах ціни на звичайний батон стартують від 21,60 грн. Житній хліб коштує від 32,70 грн., а звичайний пшеничний – від 29,99 грн. Його вартість, порівняно з минулим місяцем, не змінилася.

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Нагадаємо, у жовтні українців чекають нові ціни в магазинах, які продукти подорожчають.

Як повідомляла Politeka, популярний продукт почне дорожчати, за ним ціни зростуть на інші товари.

Також Politeka писала, ціни на окремі види овочів поповзуть вгору.