У 2024 році в Україні відбудеться перерахунок пенсій в три етапи: на початку року, у березні та в липні. Для деяких категорій населення це призведе до значного збільшення пенсійних виплат. Варто про те, як та в кого зміняться пенсійні виплати.

З 1 січня прожитковий мінімум в Україні збільшиться для всіх вікових груп населення, включаючи пенсіонерів. Наразі він становить 2093 гривні, але з січня його розмір зросте до 2361 гривні.

Мінімальна пенсія, яка дорівнює прожитковому мінімуму для пенсіонерів, також збільшиться на 268 гривень. Максимальна пенсія в Україні, яка дорівнює десяти прожитковим мінімумам, збільшиться з 20 930 гривень, які становлять зараз, до 23 610 гривень з 1 січня наступного року. Отже, максимальна пенсія українців зросте на 2680 гривень.

З 1 січня підвищиться також мінімальна пенсія для 65-річних громадян із повним пенсійним стажем (30 років для жінок і 35 років для чоловіків).

Їхня мінімальна пенсія має становити не менше 40% мінімальної зарплати, і оскільки мінімальна зарплата збільшиться з 1 січня, мінімальна пенсія для цієї категорії українців зросте з 2680 до 2840 гривень. З другого півріччя, після подальшого зростання мінімальної зарплати, мінімальна пенсія для 65-річних становитиме 3200 гривень.

Джерело: OBOZ.ua.

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