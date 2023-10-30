Механізм припинення пенсійних виплат в Україні існує вже тривалий час та встановлений законом.

Через півроку пенсійні виплати можуть бути зупинені для певних громадян України. Проте важливо відзначити, що існуватиме можливість пізніше відновити ці виплати. Варто мати на увазі, що не всі види пенсій підлягатимуть припиненню та подальшому відновленню. Про це детально розповіли юристи на каналі "Банківський клуб" в Youtube.

Механізм припинення пенсійних виплат в Україні існує вже тривалий час і встановлений законом.

Згідно із законодавством, припинення виплати пенсій передбачено у випадку, коли пенсіонер протягом півроку (180 днів) не звертався за пенсією до поштового відділення.

Також припинення виплати пенсій передбачено, коли протягом цього періоду не було жодних транзакцій на його банківській картці. Інакше кажучи, якщо на банківському рахунку пенсіонера відсутні будь-які операції (зняття готівки, покупки чи грошові перекази), то виплати пенсії на цю картку призупиняються.

Важливо підкреслити, що припинення пенсійних виплат не є незворотнім процесом. Якщо пенсіонер залишається живим і вирішує відновити свої фінансові операції, йому дозволено відновити пенсійні виплати. Але для цього потрібно виконати певні кроки.

Один із таких кроків – проходження фізичної ідентифікації, яка підтверджує факт життя пенсіонера. Раніше цей процес включав в себе відвідання банку для особистої зустрічі з банкірами та пред'явлення ідентифікаційних документів для доведення особистості.

Проте в контексті воєнних подій існує можливість онлайн-фізичної ідентифікації. Також, пенсіонери можуть вибирати ідентифікацію через електронний кабінет на веб-порталі Пенсійного фонду за допомогою сервісу "Дія.Підпис". Іншою альтернативою є надіслання листа до Пенсійного фонду або особистий візит до українського консульства для пенсіонерів, які перебувають за кордоном.

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