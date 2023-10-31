Проте, як запевняють експерти, Авдіївський коксохім наразі залишається фактично сірою зоною і українські захисники не дають окупантим розмістити там свої позиції.

Так, за словами військово-політичного оглядача групи «Інформаційний спротив» Олександра Коваленка, для росіян важливо перерізати залізницю і вийти на правий бік від неїю

Звідки, підкреслює експерт, відкриються два напрямки в північному секторі. Мова йде про рух або у бік села Степове, "або захід на коксохім".

"Це початок, скажімо так умовно, боїв у міській місцевості. Варто зазначити, що саме це підприємство – досить укріплене було за ці роки і являє собою фортецю", - розповів Коваленко в ефірі телеканалу Freedom.

При цьому, підкреслює експерт, важливо ще розуміти, що працює досить злагоджено логістика і для окупантів бої тут - це смертний вирок.

«І російські окупанти, заводячи себе в міські бої, тільки підписують собі смертний вирок, оскільки вони затягують себе в довгу", - впевнений Коваленко.

Аналітик також не виключає, що російські загарбники нав’язують боїв районі Авдіївського коксохімічного заводу заради того, щоб відволікти ЗСУ.

Натомість основні зусилля ворог сконцентрує на флангах – на північному й на південному, просуваючись до Степового, Тоненького та, у спробі взяти в оточення Авдіївку та перерізати трасу 0542".

Тим часом, на карті видно, що окупанти наблизились до Авдіївського коксохіму.

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