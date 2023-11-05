Зокрема, наведено приклад пенсіонера, який отримував пенсію у розмірі 9 тисяч, а після перерахунку у розмірі 20 тисяч.

У поточному році розмір додаткових виплат для пенсіонерів визначається на основі мінімального розміру пенсії для осіб, які не працюють. Але виплати для військовослужбовців розраховуються, виходячи з мінімальної зарплати в Україні. Про це розповіли юристи.

Багатьом військовим нарахована пенсія, виходячи з прожиткового мінімума 2018 року. Тоді він складав 1762 гривні. На сьогоднішній день сума прожиткового мінімума становить 2684 гривні. При цьому ПФУ не враховує новий прожитковий мінімум і для багатьох військових пенсія обчислюється за старими даними.

Для розрахунку враховують коефіцієнт, який встановлюється Кабміном для кожного звання та посади, та прожитковий мінімум. При розрахунку пенсії цей коефіцієнт множиться на прожитковий мінімум. Таким чином чим вище прожитковий мінімум тим більша пенсія військового.

Зокрема було наведено приклад колишньго військового, який отримував пенсію у розмірі 9 тисяч. Після звернення до суду та перерахунку за новим прожитковим мінімумом 2023 року його пенсія стала 20 860 гривень. Тобто пенсія зросла на 11 666 гривень. А враховуючи індексацію - пенсія стане ще більшою.

Варто також зазаначити, що в Україні налічується понад 540 тисяч військових пенсіонерів на даний момент. Важливо відзначити, що максимальний розмір виплат для цієї категорії не може перевищувати десять прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб. На 2023 рік ця сума складає 20 930 гривень щомісяця.

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