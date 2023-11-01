Старша донька Олі Полякової Маша вирішила продемонструвати, як виглядає без макіяжу. Дочка зірки поділилася кадрами у своєму Інстаграмі, де ділиться творчістю та особистими кадрами.

"Трішки вам інсайда, ось так я виглядаю без макіяжу", - написала Маша.

"Але я вилікувала анці і тепер ходжу вулицею без мейка, а це я не робила з 13 років", - продовжила дочка зірки.

"А ось моє до...", - продовжила Маша, демонструючи свою хворобу.

Варто зазначити, Маша Полякова – донька Олі Полякової, яка стала успішною блогеркою. Також до повномасштабного вторгнення дівчина співала у панк-рок групі, але після цього Маша поїхала на навчання до Англії. Але надовго доньці Полякової не вистачило і вже за рік вона повернулася до України і вирішила продовжити навчання у Києві. А нещодавно дівчина поділилася фото, привітавши себе з повноліттям.

"Ну, от і 18 років. Коли почалася війна, мені було 16 і тоді мій світ перекинувся, як і у всіх українців. Бажати сьогодні можна тільки одне і це перемоги. Я ніколи не думала, що святкуватиму своє свято без батьків, не вдома, не в своїй країні, але це так. Ніколи не могла подумати, що буду студентом в Англії і житиму в лондонському гуртожитку, і ніколи не думала, що так сумуватиму за домом, своєю батьківщиною", - розповіла Маша.

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