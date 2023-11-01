Катерина Кухар знаходиться в Америці і, займаючись справами, звикає до нової зачіски, пише Politeka.net.
Зміни у зовнішності Катерина Кухар показала на своїй сторінці в Інстаграм.
Раніше Кухар розповіла, що коли в особистому житті жінки відбуваються зміни, вона йде до перукаря.
Тепер у шанувальників Кухар є можливість роздивитись зміни у її зовнішності ближче.
Додамо, що про які зміни у житті йдеться Катерина Кухар не уточнює, але з’ясувалось, що Кухар більше не підписана на Інстаграм свого чоловіка – артиста балету Олександра Стоянова.
Стоянов також не пидписаний на сторінку Катерини Кухар. Шанувальники пари вже почали підозрювавти, що в зірковій родині не все гаразд. На сторінці Кухар з’явилися питання, чому вона перестала публікувавти їхні фото і відео, чи все в них гаразд.
Поки Катерина Кухар залишає без відповідей запитання щодо її «розлучення». Також стало відомо, що артистка зараз знаходиться в США.
Катерина Кухар запросила танцюристів на новий конкурс American Golden Dancers, який пройде більш ніж в 10 штатах Америки.
«Це унікальна можливість продемонструвати свій талант світові! Найкращі танцюристи отримають стипендії від міжнародних балетних шкіл та грошову премію», - розповіла Катерина Кухар.
У коментарях Катерині Кухар традиційно висловлюють компліменти:
«Катю, ваууууу. Красунечка. Мій улюблений на тобі, колір волосся»,
«Ви красунечка»,
«Ой»,
«Красуня Катя»,
«Гарнюня ти Катруся, сонечно».
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