Українська прима-балерина, Народна артистка України Катерина Кухар зараз, як виявилося, не в Україні.

Катерина Кухар знаходиться в Америці і, займаючись справами, звикає до нової зачіски, пише Politeka.net.

Зміни у зовнішності Катерина Кухар показала на своїй сторінці в Інстаграм.

Раніше Кухар розповіла, що коли в особистому житті жінки відбуваються зміни, вона йде до перукаря.

Тепер у шанувальників Кухар є можливість роздивитись зміни у її зовнішності ближче.

Додамо, що про які зміни у житті йдеться Катерина Кухар не уточнює, але з’ясувалось, що Кухар більше не підписана на Інстаграм свого чоловіка – артиста балету Олександра Стоянова.

Стоянов також не пидписаний на сторінку Катерини Кухар. Шанувальники пари вже почали підозрювавти, що в зірковій родині не все гаразд. На сторінці Кухар з’явилися питання, чому вона перестала публікувавти їхні фото і відео, чи все в них гаразд.

Поки Катерина Кухар залишає без відповідей запитання щодо її «розлучення». Також стало відомо, що артистка зараз знаходиться в США.

Катерина Кухар запросила танцюристів на новий конкурс American Golden Dancers, який пройде більш ніж в 10 штатах Америки.

«Це унікальна можливість продемонструвати свій талант світові! Найкращі танцюристи отримають стипендії від міжнародних балетних шкіл та грошову премію», - розповіла Катерина Кухар.

У коментарях Катерині Кухар традиційно висловлюють компліменти:

«Катю, ваууууу. Красунечка. Мій улюблений на тобі, колір волосся»,

«Ви красунечка»,

«Ой»,

«Красуня Катя»,

«Гарнюня ти Катруся, сонечно».

Останні новини України:

Юрій Горбунов розлютив за лаштунками "Голос країни".

Також повідомлялось, що Потап знову нарвався на критику.

Також повідомлялось, що Артем Пивоваров сказав, що буде з Панчишиним після перемоги в "Голос країни".