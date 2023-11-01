Доплату до пенсії за понаднормовий стаж працюючим пенсіонерам рахують за старим прожитковим мінімумом – цей механізм передбачений Законом.

Пенсіонери, які утримуються на роботі після виходу на пенсію, мають можливість претендувати на перерахунок своїх пенсійних виплат. Проте варто зазначити, що збільшення пенсії не гарантоване у всіх випадках. Про проблеми повідомив юрист.

Якщо пенсіонер не подасть заяву про перерахунок своєї пенсії вчасно, ця процедура може відбутися автоматично. Згідно із законодавством, такі автоматичні розрахунки проводяться з 1 квітня. Проте важливо зауважити, що цього року нові пенсії з додатковими виплатами за квітень і травень для працюючих пенсіонерів були виплачені у червні.

Зокрема, часто при розрахунку пенсії враховують старі показники. Тобто доплату за понаднормовий стаж працюючим пенсіонерам рахують за старим прожитковим мінімумом – цей механізм передбачений Законом.

Цей показник відноситься до 2015 року і складає 1074 гривні, хоча у 2023 році його було збільшено до 2093 гривні, а з 2024 року цей показник взагалі збільшиться до 2361 гривень.

Розмір доплати залежить від стажу роботи, де кожний рік стажу дорівнює відсотку цієї суми, але не може перевищувати 37%.

Враховуючи з цих показників, потрібно зрозуміти, що працючим пенсіонерам обчислюють пенсію по старому показнику прожиткового мінімума. І тільки тоді, коли вони припинять працювати відбудеться новий перерахунок пенсії.

Тобто, коли пенсіонери припиняють працювати, автоматично проводиться перерахунок доплати пенсії на основі нового прожиткового мінімуму, який становить 2093 гривні. Таким чином, розраховується відсоток від цієї суми для пенсіонерів, які більше не працюють.

Адвокат порадив працюючим пенсіонерам звільнитися перед березнем місяцем на один місяць роботи, щоб вам перерахували пенсію за новим показником прожиткового мінімума. Таким чином пенсія може збільшитись до 500 гривень. Після чого можете повертатись на работу.

Останні новини України:

Нагадаємо, пенсію українцям підвищать на 2680 гривень більше, ніж у 2023 році.

Як писала Politeka, українці можуть отримати 20% до своєї пенсії.

Також Politeka повідомляла, підвищення мінімальної пенсії не допоможе українським пенсіонерам.