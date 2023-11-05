У наступному році в Україні передбачається підвищення рівня пенсій щонайменше для чотирьох категорій отримувачів. Цей крок враховано у проєкті бюджету на наступний рік. Максимальне підвищення пенсій очікується для тих, хто отримує максимальну суму пенсії, а саме 2,6 тис. грн.

Планується впровадження підвищень пенсій у січні, а також в березні та квітні. Ці зміни стосуватимуться наступних груп пенсіонерів: отримувачів мінімальних пенсій (розмір збільшиться з 2093 грн до 2361 грн), а також максимальних пенсій (від 20 930 грн до 23 610 грн).

Громадян, які мають право на гарантований розмір пенсії. Ця категорія включає тих, хто має достатній стаж та досяг 65-річного віку. На початку року їхня пенсія становитиме 2840 грн (порівняно з попередніми 2680 грн), а у квітні збільшиться до 3200 грн.

У березні також передбачено підвищення пенсій для осіб, які користуються системою осучаснення пенсій. Деталі щодо цього оновлення ще не розкриті.

Проте важливо відзначити, що ця ситуація не є дуже обнадійдивою. Оскільки протягом 2022, 2023 та 2024 років ціни, враховуючи передбачені прогнози, зростуть на 52,2%, і для того, щоб пенсіонерам з компенсацією збільшення цін отримувати мінімальну суму пенсії в розмірі 2944 грн. Замість цього, пенсіонерам буде виплачено лише 2361 грн.

Варто зазначити, що пенсіонери майже повністю споживають свої пенсії на придбання продуктів харчування. Проте темпи зростання цін на продукти вищі, ніж середня інфляція для всього споживчого ринку. Це означає, що для того, щоб пенсіонери могли купувати таку ж кількість продуктів у супермаркеті, їхні пенсії мають зростати ще швидше, ніж загальна інфляція за останні три роки.

Джерело: OBOZ.UA.

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