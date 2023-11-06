В «Київтеплоенерго» зробили важливе оголошення, яке стосується показань лічильників.

В «Київтеплоенерго» попередили усіх споживачів, що розпочато прийом показань лічильникіів, пише Politeka.net з посиланням на «Київтеплоенерго».

«З 5-го листопада відкриті клієнтські бази для передачі показань лічильників тепла», - йдеться у повідомленні «Київтеплоенерго».

Зафіксувати показання лічильників, не чекаючи останнього дня місяця, можна вже з сьогодні.

«Подбайте наперед про актуальність нарахувань та вчасно передавайте показання», - закликають усіх споживачів в «Київтеплоенерго».

Також в «Київтеплоенерго» нагадали, що дані лічильників тепла можна вносити протягом всього місяця, починаючи з 5-го числа.

Крім того, в «Київтеплоенерго» розповіли про способи дистанційної передачі показань.

Наприклад, через особистий кабінет на сайті Центру комунального сервісу або через особистий кабінет на сайті Київтеплоенерго.

Також передати показання лічильників можна за допомогою мобільного додатку «Комуналка».

Є і альтернативні способи передачі показань лічильників, наголошують в «Київтеплоенерго».

Зателефонувавши до Call-центру, скориставшись безкоштовною телефонною лінією, також є додаткові стаціонарні телефонні номери сервісних центрів; скриньки для передачі показань за адресами сервісних центрів ЦКС; передача показань при оплаті за послуги у банківських та фінансових установах.

«Власники бойлерів щомісяця мають подавати показання лічильників, навіть якщо вони не відрізняються від попередніх», - підкреслили в «Київтеплоенерго».

Останні новини України:

В центрі Києва серйозна НП - кадри з місця події.

Обшуки в "Київтеплоенерго" - чи є загроза, що у місті вимкнуть світло і опалення.

Субсидія у листопаді буде виплачена не всім українцям – що треба встигнути зробити до кінця жовтня.