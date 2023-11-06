Зміни в системі нарахування пенсій, заплановані на 2024 рік. Вони передбачають зниження виплат для певної категорії пенсіонерів. Про це повідомила голова комітету Верховної Ради з питань бюджету, Роксолана Підласа.

Зокрема зниження виплат пенсый очікує колишніх чиновників, Одночасно ті, хто отримує найменші пенсії, очікує збільшення виплат. Метою таких змін є завдання зробити солідарну пенсійну систему більш справедливою. Зараз середня пенсія в Україні становить приблизно 5350 гривень, але понад мільйон осіб отримують пенсії в розмірі понад 10 000 гривень.

У 2024 році держава передбачає виділити Пенсійному фонду трансферт у розмірі 271,9 мільярда гривень для фінансування виплат пенсій та проведення щорічної індексації з 1 березня.

У рамках пенсійної реформи, запланованої на наступний рік, буде також введена бальна система при нарахуванні пенсій. Ця система спрямована на зменшення розриву між пенсіонерами, які вийшли на пенсію давно та тими, хто зробив це нещодавно. Виплати для осіб, які вийшли на пенсію раніше, будуть адаптовані до сучасних стандартів.

За кожний місяць, коли людина сплачувала страховий внесок чи працювала, буде пораховано співвідношення її заробітної плати та середньої, яка була на той місяць у той рік. Таким чином планується обраховувати реальну купівельну спроможність. Якщо ми отримаємо суму на рівні середньої зарплати, за це буде людині нараховано 10 балів. Якщо більше — то 11-12 балів. Або ж, навпаки, — менше.

Джерело: Ліга.

Останні новини України:

Нагадаємо, пенсію українцям підвищать на 2680 гривень більше, ніж у 2023 році.

Як писала Politeka, українці можуть отримати 20% до своєї пенсії.

Також Politeka повідомляла, підвищення мінімальної пенсії не допоможе українським пенсіонерам.