Суд ухвалив рішення зобов'язати головне управління ПФУ Сумської області перерахувати пенсію для пенсіонерки, яка отримувала 3800 гривень. Ще кілька років тому вони не погоджувались цього робити, допоки українка не звернулась до юристів. Ті в свою чергу довели справу до суду. Своєю історією пенсілнерка Валентина Іванівна поділилась з українцями.

Вчителька Сумської області перейшла з пенсії за вислугу років на пенсію за віком. Спочатку ПФУ нарахував їй пенсію за неправильним показником середньої заробітної плати по Україні.

Історія почалася з того, що пенсіонерка Валентина Іванівна в кінці травня вийшла на пенсію, пропрацювавши в школі 40 років. Їй нарахували 3800 гривень пенсії. Такі низькі виплати пояснили в ПФУ тим, що у 2017 році Валентина пішла на пенсію за вислугу років, а потім знову вийшла на роботу. Тобто рівень середньої заробітної плати при розрахунку пенсії взяли за показниками 2017 року.

Пенсіонерка звернулась до юристів, які направили цю справу до суду. Справа була виграна на користь пенсіонерки, тому виплати їй були перераховані. Жінка почала отримувати 6200 тисяч, тобто пенсія зросла в два рази. Також жінка отримала донарахування у розмірі 10 тисяч, за ті місяці поки їй виплачували меншу пенсію.

Тобто, на жаль, тільки після звернення до суду можна домогтись бульших виплат. Тому що часто при переході з пенсії за вислугу років на пенсію за віком в 2023 році, середній показник заробітної плати, який береться для обчислення вашої пенсії, має братися за 2020, 2021 та 2022 роки. Натомість ПФУ, щоб не платити більшу пенсію, бере зовсім інші показники, а саме за 2015, 2016 та 2017 рік.

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