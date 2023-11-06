На даний момент неможливо точно передбачити майбутні ціни та зміни на світовому ринку олії та вершкового масла.

Українські супермаркети переглянули ціни на декілька найбільш популярних продуктів, зокрема соняшникову олію та вершкове масло. Звіт про зміни в цінах опубліковано на фінансовому порталі Мінфін.

Наприклад, рафінована соняшникова олія торгової марки "Олейна" тепер у середньому коштує 60,27 гривні за 850 грамів, що на 5 гривень дорожче порівняно з попереднім місяцем. Ціни на соняшникову олію в супермаркетах розпочинаються від 50,98 гривні і можуть сягати 65,90 гривні за пляшку.

У той же час ціна на соняшникову олію "Щедрий Дар" залишається стабільною і становить у середньому 54,20 гривень за 850 мл. Що стосується вершкового масла, ситуація такаж сама - спостерігається підвищення ціни.

Так, ціна на вершкове масло "Селянське" 72,5% зросла з 67,60 до 70,23 гривні за 200-грамову упаковку. Ціни на цей товар коливаються в межах 64,50-70,62 гривні, в залежності від магазину.

Масло вершкове "Яготинська" 73% подорожчало значно більше, з 68,94 до 72,04 гривні за 200-грамову упаковку.

Варто зазначити, що у цей момент неможливо точно передбачити майбутні зміни на світовому ринку олії та вершкового масла. Навіть наприкінці осені можливе зниження цін. Виробники можуть продовжувати піднімати ціни, але очевидно, що така цінова політика може негативно вплинути на обсяги продажу.

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Як повідомляла Politeka, популярний продукт почне дорожчати, за ним ціни зростуть на інші товари.

Також Politeka писала, ціни на окремі види овочів поповзуть вгору.