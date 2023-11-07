Деякі пенсіонери, зіткнувшись із проблемами зі здоров'ям, не можуть отримувати свою пенсію особисто на пошті або в банку. У такому випадку є можливість оформити довіреність на іншу особу, яка отримуватиме пенсію від імені пенсіонерів. Про це детальніше розповіли юристи.

Українцям пояснили, що для оформлення довіреності на пенсію особа повинна особисто подати заявку про виплату пенсії в будь-який сервісний центр Пенсійного фонду України. Довіреність може бути легалізована через нотаріуса чи уповноваженою посадовою особою органу місцевого самоврядування. До того ж, члена сім'ї військовослужбовця може посвідчити командир (начальник) частини, з'єднань, установ або закладів.

Для оформлення довіреності на пенсію не потрібні додаткові документи. Однак у самій довіреності на пенсію обов'язково повинні бути вказані такі реквізити:

Місце та час складання.

Термін дії довіреності.

Відомості про довірителя та довірену особу, включаючи прізвище, ім'я, по батькові та адресу.

Перелік дій, які довірена особа може виконувати від імені довірителя.

Важливо зазначити, що особа, яка видала довіреність на пенсію, може скасувати її у будь-який момент, сповістивши про це установу, яка виплачує пенсію, а також особу, якій було доручено отримувати пенсію.

Останні новини України:

Нагадаємо, пенсію українцям підвищать на 2680 гривень більше, ніж у 2023 році.

Як писала Politeka, українці можуть отримати 20% до своєї пенсії.

Також Politeka повідомляла, підвищення мінімальної пенсії не допоможе українським пенсіонерам.