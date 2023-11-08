На початку листопада у супермаркетах відбулися зміни у цінах популярних продуктів - сиру, молока та масла.

На початку листопада в супермаркетах відбулися зміни у цінах на популярні продукти. Покупцям було представлено актуальні ціни на молоко, вершкове масло та сир. Дані опублікували на спеціалізованому сайті Мінфін. Крім того, експерти зазаначили, чого чекати від ціни в подальшому.

Так, вартість молока під торговою маркою "Простонаше" із жирністю 1% підвищилася лише на декілька копійок, до 42,34 гривень за 900 мл. Однак "Яготинське" з жирністю 2,6% подорожчало в ціні з 39,88 до 41,44 гривень за 900 мл.

Так, ціна на вершкове масло "Селянське" 72,5% зросла з 67,60 до 70,23 гривні за 200-грамову упаковку. Ціни на цей товар коливаються в межах 64,50-70,62 гривні, в залежності від магазину.

Масло вершкове "Яготинська" 73% подорожчало значно більше, з 68,94 до 72,04 гривні за 200-грамову упаковку.

З іншого боку, ціна на сир "Простонаше" із жирністю 9% зросла з 72,47 до 75,37 гривень за 300 грам. Знову ж таки, цей продукт можна придбати дешевше в мережі магазинів "Варус" за 72,90 гривень.

Варто зазначити, що до кінця поточного місяця передбачається зростання цін на найпопулярніші категорії продуктів харчування від 3% до 8%. Зокрема на молочну продукцію. Темпи зростання вартості продуктів також будуть залежати від ситуації в Україні, особливо якщо буде продовжуватися масштабна атака на енергосистему та здійснюватимуться блекаути, що ускладнить зберігання продукції.

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Нагадаємо, у жовтні українців чекають нові ціни в магазинах, які продукти подорожчають.

Як повідомляла Politeka, популярний продукт почне дорожчати, за ним ціни зростуть на інші товари.

Також Politeka писала, ціни на окремі види овочів поповзуть вгору.