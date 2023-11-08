Про це, як пише Politeka.net, повідомили в МОЗ України.

Зазначається, що лабораторно підтверджений випадок виявили на Рівненщині.

«Захворів 20-річний чоловік», - повідомили в МОЗ.

В МОЗ підкреслили, що симптоми субваріанту «Піроли» такі ж, як і за інших варіантів COVID-19: нежить, підвищена температура, кашель, головний біль, втома, втрата нюху або смаку, можливе подразнення очей та висипи.

Крім того, в МОЗ уточнили, що за минулий тиждень в Україні зареєстровано 9 480 випадків COVID-19. Коронавірус забрав життя 45 українців, серед яких — одна дитина до 4 років.

«Вакцинація залишається єдиним способом набути імунітет та в разі захворювання перенести його легше й знизити рівень ускладнень під час хвороби», - підкреслили в МОЗ.

В МОЗ також підкреслили, що для безоплатних щеплень в Україні є понад 3 млн доз вакцини: вакцина Janssen від Johnson&Johnson, вакцина Comirnaty від Pfizer. Також доступна вакцина проти COVID-19 для дітей з 5-річного віку (виробник Pfizer – вакцина Comirnaty для дітей).

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