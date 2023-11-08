Юристи вказують, коли пенсію почнуть прирівнювати до балів, то в одних людей пенсія зросте, а в інших – зменшиться.

У 2024 році Кабінет міністрів планує впровадити пенсійну реформу в Україні, яка включатиме запровадження бальної системи в нарахуванні пенсій. Юристи пояснили, для кого можуть зменшити виплати після запровадження бальної системи.

Відтепер обчислення передбачає, що за кожний місяць, коли особа сплачувала страховий внесок або працювала, розраховуватиметься співвідношення її заробітної плати та середньої зарплати за той самий місяць в даному році. Тобто, це дозволить визначити реальну покупцівську спроможність.

Якщо сума сплаченої пенсії дорівнює середній зарплаті, особі нараховується 10 балів. Якщо сума вища, то надаються 11-12 балів, і так далі, пропорційно. У випадку, якщо сума менше, застосовується аналогічна логіка.

Юристи вказують, коли пенсію почнуть прирівнювати до балів, то у одних людей пенсія зросте, а у інших навпаки - зменшиться. Наприклад, останні пять років людина українець працював на високооплауваній роботі, а попередні десять отримував мінімальну заробітну платню. Тоді коефіцієнт балів буде мінімальним, множник також буде мінімальним і цей коефіцієнт потягне за собою пять років з хорошою заробітною платнею.

Таким чином може виникнути патова ситуація, коли одним пенсія зросте, а у інших зменшиться. За рахунок зменшення і збираються покрити пенсію тим, у кого вона збільшиться.

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