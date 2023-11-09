Український ведучий і шоумен Юрій Горбунов нарвався на критику, похвалившись своєю історією успіху на телебаченні.

На своїй сторінці в Instagram Юрій Горбунов опублікував довгий пост, у якому розповів, як у 1997 році приїхав підкорювати Київ.

Юрій Горбунов пригадав, що пробував себе у дубляжі, кіно, брав участь у кастингах телевізійних проєктів, і одного дня друзі запросили його до програми «Три крапки», де він став ведучим рубрики про моду.

"Моя рубрика, яка в ефірі тривала всього 5 хвилин, записувалась години чотири! До того ж, я постійно чув у свою адресу, що потрібно бути кимось іншим. Треба когось грати, кимось бути!! Ким?? Одного дня, прийшовши до офісу, я почув розмову продюсера по телефону, де він комусь казав: "Приходь, заміниш Юру, щось у нього не виходить!", — пише Юрій Горбунов.

Горбунов заявив, що йому допомогло просте рішення — бути собою. Наступного ранку ведучий за кілька хвилин записав свою рубрику, і продюсер оцінив його роботу.

Але українці в коментарях не зрозуміли, навіщо Юрій Горбунов саме зараз вирішив похвалитися своєю історію успіху:

"А до чого цей пост??";

"Всі лізуть в Київ. Більшість зірок деградують, як Ви. Війна показала, які наші зірки- потвори. Я як мама Захистника таких, як ви, не поважаю. Соромно за вас. Сумно, що такі як ви живете, розважаєтесь…";

"Ви людина, яка може спокійно прийти до суду і підтримувати корупціонера, який обкрадав нашу країну, на жаль!".

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