Клієнт «Ощадбанк» поскаржився на списання великої суми і висловив впевненість, що вн такий не один.

Так, клієнт «Ощадбанк» розповів, що в нього списали гроші за послугу, яку він не замовляв.

«Банк списує гроші, за послугу котру не замовляли. То є – злодійство», - повідомив клієнт на офіційній сторінці "Ощадбанк" в Facebook.

Чоловік стверджує, що «Ощадбанк» списав з його картки 500 гривень і висловив впевненість, що він не єдиний, хто стикається з такою ситуацією.

«Помножити на всі карти... Верніть гроші - злодії!», - вимагає клієнт «Ощадбанк».

Також чоловік розповів, що поки намагання повернути гроші завершилися невдачою. Зокрема, клієнт «Ощадбанк» подзвонив у колцентр, де його направили у відділення. Тож, зазначив клієнт «ощадбанк», можна більше не дзвонити.

«З ким посперечатися на 10 000 гривень, що гроші, яки в мене списали за смс-повідомлення, яке я не замовляв - Ощадбанк без рішення суду мені не поверне. Ні мені, ні тисячам власникам банківських карток ощаду?», - обурюється клієнт «Ощадбанк».

В «Ощадбанк» на скаргу відреагували.

«Послуга смс-інформування не є обов'язковою для підключення. Якщо ця послуга вам не потрібна ви, звичайно, можете від неї відмовитись по дзвінку до контакт-центру 0800210800 або відділенні банку», - відповіли в «Ощадбанк».

Однак в «Ощадбанк» порекомендували клієнту не відмовлятись від цієї послуги:

«Адже це зручно отримувати інформацію про рух коштів та мати можливість підтверджувати операції в мережі Інтернет».

Втім, підкреслили в «Ощадбанк», якщо ж питання щодо доцільності смс виходить з її вартості і клієнту здається тариф завеликим, можна зателефонувати до контакт-центру і перепідлючити смс на безкоштовні Push-повідомлення, або зробити це в чат-боті.

Останні новини України:

Змінено суму грошової допомоги - скільки тепер будуть виплачувати.

Нагадаємо також, що у "ПриватБанк" повідомили про нову грошову допомогу українцям.

Крім того, Politeka.net писала про нову грошову допомогу, яку готують українцям.