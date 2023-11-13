У квітні мінімальну зарплату для українців підвищать двічі – у січні та квітні.

Зарплати в Україні перерахують. Стало відомо, що в Україні планується подвійне підвищення мінімальної зарплати у 2024 році. Це станеться у січні та квітні.

Важливо відзначити, що друге підвищення, яке було спочатку заплановане на літо, перенесено на квітень наступного року. Про це йдеться у записці до бюджету на 2024-й, який ухвалили у Раді.

Після двох підвищень мінімальна заробітна плата в Україні зросте з 6700 до 8000 гривень.

За розрахунками уряду, середня зарплата в 2024 році складе 21 809 гривень. Реальна зарплата українців збільшиться на 8,5%, що враховує інфляцію, що перевершує попередній прогноз росту на 6%. Прогнозований рівень безробіття також скориговано до 18,7%.

Фонд оплати праці найманих працівників і грошового забезпечення військовослужбовців також збільшиться у 2024 році порівняно з 2023 роком і складе 2346,3 млрд гривень (на 288,5 млрд гривень більше, ніж планувалося на першому читанні, головним чином через уточнення припущень щодо грошового забезпечення військовослужбовців).

В квітні мінімальну зарплату для українців підвищать з 7100 до 8000 гривень. Також планується подальше збільшення пенсій для тих, хто відповідає вимогам за стажем та досяг 65-річчя. Гарантований розмір пенсії для цієї категорії пенсіонерів зросте з 2840 до 3200 гривень.

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