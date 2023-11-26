Деякі пенсіонери продовжують працювати на пенсії. Наразі це стосується 2,7 мільйонів людей. Нещодавно стало відомо, що пенсії в Україні перерахують за лічені тижні. Названо суми та хто отримає підвищені виплати.

З січня 2024 року мінімальну пенсію в Україні підвищать з 2093 до 2361 гривень. Максимальна пенсія також збільшиться з 20 930 до 23 610 гривень. За стаж, що перевищує норму, доплачуватимуть замість 20,9 гривень за кожен додатковий рік до 23,6 гривень.

Також з січня 2024 року пенсії для українців, які мають достатній стаж (30 років для жінок і 35 років для чоловіків) та досягли 65-річчя, буде збільшено.

Згідно з законом, розмір їхньої пенсії не може бути менше 40% мінімальної. З січня пенсії цієї категорії збільшаться з 2680 до 2840 гривень. Під час розрахунку пенсії середню зарплату за три роки множать на відношення середньої зарплати по країні до середньої зарплати майбутнього пенсіонера (місяць до місяця). Отриману суму множать на кількість відпрацьованих років і на 1%.

Варто зазначити - українець, який сплачує внески із середньої зарплати, може отримувати пенсію в розмірі близько 29% звичайного доходу. Наразі це складає 4,5 тисячі гривень. Той, хто офіційно отримує мінімальну зарплату, отримає пенсію у розмірі лише 2093 гривень. Для того, щоб отримувати пенсію у розмірі 10 тисяч гривень, офіційна зарплата має становити 33,3 тисячі гривень.

Джерело: OBOZ. UA

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