Ціни на рис зазнали змін залежно від його виду, гречка та пшоно теж змінилися у вартості.

Українці можуть не перейматися щодо свого сніданку, оскільки ціни на популярні крупи залишаються дуже доступними. Наприклад, в першій половині листопада гречка та пшоно ще більше подешевшали, а рис подорожчав. Це підтверджується даними моніторингу на порталі "Мінфін".

У першій половині листопада середні ціни на гречку становлять 32,15 гривень за кілограм. Порівняно з жовтнем, ціна на цю популярну крупу знизилася майже на 3 гривні. Відзначається, що в даний момент ціни на гречку коливаються від 27,50 до 39,90 гривень за кілограм у різних супермаркетах.

Середня вартість пшоняної крупи скоротилася з 24,76 до 21,90 гривень за 900 грамів, що відображається у ціні 33,90 гривень за кілограм.

Ціни на рис зазнали змін в залежності від його виду. Довгий рис подорожчав на кілька копійок і тепер коштує 72,96 гривень за кілограм. Пропарений рис можна придбати за 61,90 гривень за кілограм. Круглий рис також подорожчав, зростаючи з 75,50 гривень за кілограм до 82,36 гривень за кілограм.

Варто зазначити, що за даними НБУ в 2023 році, дешевшали також крупи та борошно. Поглибилося падіння цін на олію. Це зі свого боку сповільнило зростання цін на продукти переробки олії. Повільніше дорожчали молочні продукти, хліб та борошняні вироби.

Останні новини України:

Нагадаємо, у жовтні українців чекають нові ціни в магазинах, які продукти подорожчають.

Як повідомляла Politeka, популярний продукт почне дорожчати, за ним ціни зростуть на інші товари.

Також Politeka писала, ціни на окремі види овочів поповзуть вгору.