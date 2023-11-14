Зараз фонд приймає попередні заявки на реєстрацію у програмі екстреної грошової допомоги.

Громадяни України, які постраждали внаслідок військових дій, тепер мають можливість отримати не лише гуманітарну допомогу у вигляді продуктів харчування, але й грошову допомогу. Action Against Hunger (ACF), міжнародна гуманітарна організація, яка бореться з голодом та його причинами по всьому світу, готова надавати грошову допомогу українцям.

Зараз фонд приймає попередні заявки на реєстрацію у програмі екстреної грошової допомоги в місті Чернівці.

Грошова допомога надаэться внутрішньо переміщеним особам (ВПО), які упродовж останніх 30 днів були евакуйовані з районів активних бойових дій чи бойових дій до міста Чернівців чи Чернівецької територіальної громади.

Усі дані, надані під час попередньої реєстрації, використовуватимуться Action Against Hunger для аналізу та перевірки відповідності критеріям програми.

Фонд підкреслив, що гарантує конфіденційність особистих даних та не передає їх іншим організаціям, дотримуючись строгої політики захисту інформації. Для попередньої реєстрації необхідно заповнити онлайн-форму за посиланням: https://is.gd/hfjNkR.

Важливо зауважити, що заповнення даної форми не є фактичною реєстрацією в програмі. Фахівці ACF телефонують тим українцями, які відповідають встановленим критеріям, та повідомлять про подальші кроки. Також можна звертатися за номером гарячої лінії 0800400884.

Джерело: НаПенсії.

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