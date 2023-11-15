З приводу початку Різдвяного посту своє звернення до українців зробив Митрополит Епіфаній, пише Politeka.net.

Митрополит Епіфаній зазначив, що цього року в Україні постують відповідно до нових календарних рамок.

«Вже за сорок днів, 25 грудня, ми відзначатимемо світле свято Різдва Господа нашого Ісуса Христа, – і до цього дня ми маємо підійти оновленими, духовно очищеними», - зазначив митрополит Епіфаній.

Митрополит Київський і всієї України також підкреслив, що піст для християнина – це завжди час для духовного вдосконалення. Але найважливішим у ці дні є зовсім не саме постування.

«… У піст ми не просто обмежуємо себе в їжі тваринного походження – це не є найважливішою складовою постування. Адже багатьом людям через стан здоров’я чи життєві обставини не рекомендовано цілком відмовлятися від тваринних продуктів, і з благословіння священнослужителів піст для них послаблюється. Натомість постування неможливе без молитви, покаяння та справ милосердя, через які ми виявляємо нашу любов до Бога й ближніх, що лежить в самій основі православної віри», - зазначив митрополит Епіфаній.

Митрополит Епіфаній також нагадав слова святителя Іоана Золотоустого: «Не хвалися бездіяльним постом — сам піст не вводить до неба, якщо не має своєї сестри — милостині. Адже вона поєднана з ним, і між ними не тільки братерські і тісні взаємини, але милостиня є навіть опорою для посту… Милостиня — це крило молитви. Якщо не зробиш для молитви крил, то вона не полетить, а коли душа окрилена, тоді вона швидко несеться до неба».

Митрополит Епіфаній закликав українців розпоряджатися свободою волі із мудрістю та поміркованістю, але не лише піл час Різдвяного посту, але й упродовж усього земного життя.

Зазначимо, раніше Різвдяний піст починався 28 листопада та закінчувався 6 січня, але у зв’язку з тим, що Православна церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар, дата святкування Різдва Христового змінилася.

Тепер Різвдяний піст розпочнитиметься піст розпочнеться 15 листопада і закінчуватиметься 24 грудня.

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Також повідомлялося, що митрополит Епіфаній розповів, що зміниться у зв'язку з переходом на новий календар.

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