Взимку очікується підвищення цін на курячі яйця, хоча вже зараз можна побачити подорожчання.

Вартість кількох групи продовольчих товарів може зрости в найближчому майбутньому. Перш за все, мова йде про яйця. Такі прогнози роблять експерти. Тим часом спеціалізований сайт Мінфін показав, наскільки змінились ціни на яйця за місяць.

Так, ціни на курячі яйця змінилися станом листопад в порівнянні з минулим місяцем. Наприклад, ціна за десяток яєць торгової марки "Квочка" знизилася з 55,75 до 54,75 гривень.

Ціни на курячі яйця виробника "Ясенсвіт" збільшилися, зокрема, вартість десятка яєць піднялася з 53,84 гривень до 55,52 гривень. Також ціни на упаковку з 30 штук зросли із 159,80 гривень до 170,33 гривень.

Варто зазначити - традиційно, у осінній період починається підйом ціни на овочі та фрукти через необхідність їх зберігання в спеціалізованих сховищах під час холодів. Це впливає на збільшення собівартості виробництва та обмеження пропозиції, оскільки господарства без сховищ намагаються продати свою продукцію до початку холодів, а ті, у яких є зберігальні приміщення, спрямовані на реалізацію влітку, коли ціни вищі.

Ціни на овочі та фрукти можуть поступово зростати на 5-10% щомісяця. Про це повідомив Голова Комітету з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайду. Щодо молочної продукції, її ціна також збільшиться, але не настільки критично — на 3-5%.

Узимку можна очікувати значного підвищення цін на курячі яйця, які можуть досягти 75 гривень за 10 штук.

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