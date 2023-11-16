Це підвищення зарплат буде включено до соціальних витрат державного бюджету.

У 2024 році планується підвищення зарплат для частини українців. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив про плани з підвищення зарплат працівникам сфери освіти під час засідання уряду.

За повідомленням уряду, заробітні оклади вчителів зростуть на 21%, а середньомісячна зарплата вчителя вищої категорії підніметься до 17,4 тисяч гривень.

Це підвищення зарплат буде включено до соціальних витрат державного бюджету на 2024 рік. За його заявою, наступного року на освіту буде виділено 179 мільярдів гривень, що становить 15% більше, ніж у 2023 році.

"У бюджеті передбачено підвищення зарплат для вчителів. Загалом виплати педагогам збільшаться на 21% у наступному році. Середньомісячна розрахункова заробітна плата вчителя вищої категорії зросте з 14,4 тисяч гривень до 17,4 тисяч гривень", - відзначив прем'єр-міністр.

Крім підвищення зарплат також буде продовжено інші освітні програми, зокрема, виділено 2,5 мільярди гривень на облаштування укриттів, 1,5 мільярди гривень на реформу Нової української школи, 1,5 мільярди гривень на модернізацію шкільних їдалень та 1 мільярд гривень на нові шкільні автобуси.

Також передбачено збільшення фінансування науки на 15%, з основним акцентом на дослідження, пов'язані з оборонно-промисловим комплексом.

Джерело: Освіта.UA

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