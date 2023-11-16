В ДТЕК повідомили, що сталося і чому у деяких українців зникли вода і світло.

Як розповіли в ДТЕК, атаковано теплоелектростанцію у прифронтовому регіоні, пише Politeka.net.

«Через обстріли окупантів на ТЕС серйозно пошкоджено обладнання. Без світла та води залишився один з населених пунктів поруч зі станцією», - повідомили в ДТЕК.

Також в ДТЕК запевнили, що після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію їх наслідків. Вночі енергопостачання було відновлено. Наразі спеціалісти ДТЕК працюють над поверненням води в місто.

На щастя, внаслідок цих обстрілів люди не постраждали.

Додамо, раніше в ДТЕК повідомили, що енергетики повернули світло більше ніж 40 тисячам українських родин на Донеччині, яка перебуває під постійними обстрілами.

В ДТЕК підкреслили, що в регіоні щоденно пошкоджуються електромережі та підстанції.

"Наші фахівці відновлюють постачання світла щойно стихають обстріли та військові надають дозвіл на проведення робіт", - підкреслили в ДТЕК.

Кірм того, через регулярні обстріли постійно страждає і південь Дніпропетровщини. Там енергетики ДТЕК за тиждень повернули світло для понад 5 тисяч родин.

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