Один громадянин України може отримати грошову допомогу у розмірі 6600 гривень протягом трьох місяців.

Французька гуманітарна організація ACTED продовжує виділяти грошову допомогу українському населенню. Один громадянин України може отримати грошову допомогу у розмірі 6 600 гривень. Проте не всі громадяни мають право претендувати на цю грошову допомогу.

Розмір грошової допомоги становить 2 220 гривень на кожного члена родини і буде виплачено одноразовим платежем протягом трьох місяців.

Можливість зареєструватися у програмі грошової допомоги мають особи, які проживають у територіальних громадах, де реалізується програма ACTED щодо грошової допомоги, та відносяться до категорій вразливості:

одинокі матері або батьки, які самостійно виховують дітей;

люди похилого віку – віком 60 років і старше; сім'ї, в яких є особи з інвалідністю та малорухливі особи, які потребують догляду;

багатодітні родини та сім'ї з дітьми до одного року; сім'ї з вагітними та годуючими жінками;

сім'ї, чиє житло повністю чи частково пошкоджене через воєнні дії.

Перш за все, для отримання допомоги потрібно подати заявку на реєстрацію за номером телефону (063) 453-57-10. Зверніть увагу, що телефонувати можна лише у робочий час – з 9 до 16 годин у робочі дні.

З документів важливо підготувати: паспорт громадянина України; ідентифікаційний код; свідоцтво про народження дітей; реквізити банківської картки (IBAN, якщо хочете отримати грошову допомогу на картку); акт або фото пошкоджень житла, якщо вони є.

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