Пенсійний фонд треба повідомляти про основні зміни в житті, щоб далі отримувати субсидію - на це дається обмежений термін.

Українці, які вже отримує субсидію, можуть втратити її через різноманітні причини, одна з яких - прихований дохід, який не було вказано в початкових документах. Також про зміни в стані сім'ї, фінансовому стані чи місці проживання слід повідомляти протягом 30 днів у Пенсійний фонд.

До переліку таких змін включені ті, які можуть призвести до анулювання субсидії. Серед них - придбання валюти, банківських металів, одноразові покупки чи набуття права власності на майно на суму більше 50 тисяч гривень. Важливо відзначити, що для придбання валюти та металів враховуються всі операції протягом року.

Також необхідно повідомляти Пенсійний фонд про зміни у таких випадках: зміна складу сім'ї, реєстрація нових членів, отримання нового соціального статусу, зміни в переліку отримуваних послуг чи їхнього надання, отримання права власності на житло, автомобіль (за винятком мопедів, причепів, нерухомості в селі, що не впливає на право на субсидію).

Додатково, слід повідомляти про відкриття депозиту на суму більше 100 тисяч гривень, отримання суми в 67100 гривень (з деякими винятками, такими як страховка, грант на навчання та інші). Також на отримання субсидії впливають трудова діяльність членів сім'ї, зміна їхньої кількості, смерть отримувача та переїзд за іншою адресою. Усі ці зміни слід повідомляти Пенсійному фонду.

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