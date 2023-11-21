Сім'ї тих, хто зареєструвався з 1 жовтня до кінця 2023 року, отримають грошову допомогу.

З 1 жовтня в Україні відбулося підвищення розміру грошової допомоги від ООН. Так, українцям збільшили суму грошової допомоги від ООН майже на 4 тисячі гривень. Стало відомо, скільки тепер українцям можна отримати грошової допомоги.

Сума грошової допомоги зросла з 2,2 тисяч гривень до 3,6 тисяч гривень на місяць для кожного члена родини.

Сім'ї, які зареєструвалися з 1 жовтня до кінця 2023 року, отримають грошову допомогу в розмірі 3,6 тисяч гривень на кожну людину протягом 3 місяців, що складає загалом 10,8 тисяч гривень.

Крім того, кожен член сім'ї може розраховувати на фінансову підтримку для підготовки до зимового періоду у розмірі 2 220 тисяч гривень (6 660 тисяч гривень за три місяці). Отже, кожен учасник програми допомоги від ООН отримає 17,4 тисяч гривень.

Сім'ї, які мають на чолі особу похилого віку (55 років і старше) та були зареєстровані до 1 вересня 2023 року, отримають додаткову допомогу для підготовки до зимового періоду у розмірі 2,2 тисяч гривень для кожного члена домогосподарства на 3 місяці, зазначили в ООН.

Варто також нагадати, що Тернопільська організація Товариства Червоного Хреста України проводить прийом заявок на видачу багатоцільової грошової допомоги ВПО та місцевим жителям, які проживають у Тернопільській територіальній громаді.

Джерело: UNHCR Україна.

Останні новини України:

Нагадаємо, що з'явилась нова грошова допомога для українців.

Як писала Politeka, українцям виплатять грошову допомогу від ООН.

Також Politeka повідомляла, грошова допомога буде виплачена мешканцям чотирьох українських міст.