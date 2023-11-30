За прогнозами Національного банку, інфляція на кінець поточного року становитиме 6%, що також вплине на ціни.

В Україні ціни будуть підвищуватися у 2024 році через багато чинників, зокрема сезонність товару. Член Ради Національного банку України, Василь Фурман, наголосив, що хоча здорожчання очікується, воно буде невеликим.

Зокрема, в 2024 році рости почнуть ціни на овочі та фрукти. Вплив на ціни визначатиметься, зокрема, обсягами врожаю. Експерт зауважив, що в цьому році спостерігається значний зріст врожаю, що призвело до зниження ціни на багато видів продуктів.

"Цього року це дуже великі врожаї, і на дуже багато груп товарів у зв'язку з цим ціни зменшилися", – пояснює експерт.

Також він підкреслив, що блокування експорту України може вплинути на обсяги експорту зернових культур.

За прогнозами Національного банку, інфляція на кінець поточного року складе 6%, а в наступному році може зрости до трохи більше ніж 9%. Однак експерт вважає, що у 2025 році інфляція знову знизиться до рівня близько 6%, і значних зростань цін очікувати не варто.

При цьому деякі продукти можуть здорожчати у найближчий період, що пов'язано з рядом факторів. Серед них – м'ясо та ковбаса, овочі та фрукти. Очікується, що це подорожчання відбудеться наприкінці поточного року, наближаючись до Різдва та Нового року. Таке зростання ціни відбувається щороку.

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Нагадаємо, у жовтні українців чекають нові ціни в магазинах, які продукти подорожчають.

Як повідомляла Politeka, популярний продукт почне дорожчати, за ним ціни зростуть на інші товари.

Також Politeka писала, ціни на окремі види овочів поповзуть вгору.