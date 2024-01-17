Окупанти готуються до нових штурмів Авдіївки, в якій і досі залишається багато цивільних людей.

Згідно з оновленими даними Генштаба ЗСУ, протягом минулої доби на фронті відбулося 98 бойових зіткнень, пише Politeka.net.

Тільки на Авдіївському напрямку українські захисники відбили 20 нових атак ворога в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 15 атак поблизу Первомайського та Невельського Донецької області.

Незважаючи на страшну ситуацію, в Авдіївці досі залишаються дуже багато людей. За словами керівника Авдіївської МВА Віталія Барабаша, в місті яке нещадно обстрілюють і атакують російські окупанти, станом на зараз перебувають 1129 місцевих.

"Дійсно, ще дуже багато людей залишаються в місті. Станом на зараз 1129 людей у місті", - каже Барабаш.

За його словами, люди не хочуть евакуюватися через страх дороги, яка постійно обстрілюється ворогом.

«… Не так страшно бути в самій Авдіївці, скільки страшно виїжджати або заїжджати. Дорога, яка 22 кілометри, вона постійно під обстрілами. Ворог застосовує дрони, і це дуже страшно», – підкреслював керівник Авдіївської МВА.

Крім того, люди бояться, що якщо поїдуть, то вже додому не повернуться.

Тим часом ворог планує нові штурми на Авдіївку. Про це повідомив, зокрема, військовий кореспондент Богдан Мірошніков.

За його словами, зʼявляються ознаки підготовки нових масованих штурмів саме на територію коксохіму.

«Скоріш за все, окупантам набридло дохнути під залишками паркана, вони хочуть це робити прямо у цехах АКХЗ. Одночасно ворог посилює стадо, яке повинно здійснити ривок на Бердичі-Новобахмутівку та на Сєвєрне-Орлівку», - зазначив Мірошніков в своєму телеграм-каналі.

Кореспондент також додав, що в основному підготовка ворога зводиться до інвентаризації вцілілої техніки та формування зведених підрозділів із залишків побитих.

«Саме так ворог планує нові штурми на цьому напрямку. Вони ще у жовтні втрачали по 100+ од. техніки на день, зараз це ім дається взнаки», - зазначив аналітик.

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