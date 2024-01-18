Так, окупанти вчергове атакували Суми, пише Politeka.net.
«Пізно ввечері 17 січня внаслідок падіння уламків від збитого ворожого БпЛА відбулось руйнування технічного приміщення. Також загорілись дві вантажівки», - розповіли рятувальники, опублікувавши також кадри, на яких можна побачити, що навкруги все почервоніло від полум’я.
Пожежу вдалося оперативно ліквідувати і запобігти подальшому поширенню вогню.
Додамо, у ніч на 18 січня окупанти атакували 33-ма ударними БпЛА типу "Shahed-136/131", а також ударили двома зенітними керованими ракетами С-300 по Харківщині.
«Основні напрямки удару – південь та північ», - повідомили в Повітряних Силах ЗС України.
Знищити вдалося 22 ворожі БпЛА. Ще кілька дронів – не досягли своїх цілей.
Протиповітряна оборона працювала у межах Сумської, Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Кіровоградської та Хмельницької областей.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що внаслідок нової атаки на Харківщину загинула 61-річна жінка, яка працювала оператором котельні у навчальному закладі.
Також отримали травми жінка 45 років та 63-річний чоловік. Ще одна 82-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес.
«За даними слідства, 17 січня близько 22:30 збройні сили рф завдали ракетний удар по м. Чугуїв. Пошкоджено територію школи», - повідомили в Хірківській обласній прокуратурі.
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