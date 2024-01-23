Новий жорстокий ракетний обстріл з боку росіян забрав життя цивільних людей та спричинив руйнування.

Так, на даний момент внаслідок ракетної атаки у Києві відомо про одну загиблу людину. Також є постраждалі.

«Наразі 9 людей постраждали в Соломʼянському та Святошинському районах столиці внаслідок ранкової атаки ворога. 8 людей госпіталізували. Зокрема одному постраждалому медики проводять реанімаційні заходи. А одному, 13-річному хлопцю, надали допомогу на місці», - повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Більшість з постраждалих у столиці – із мінно-вибуховими травмами. Також стало відомо про одну загиблу жінку

Крім того, у житловому будинку в Святошинському районі в одній з квартир виявили не здетоновану бойову частину ракету. Відбувається евакуація людей з будинку.

Тим часом у Харкові відомо вже про 28 постраждалих. Є загиблі – жінки 56 та 40 років.

«Близько 04:00 та 07:20 окупанти завдали кілька ударів по Київському і Салтівському районам міста Харків. Попередньо - ракетами Х-22», - повідомили в Харківській ОДА.

Зруйновані багатоквартирні житлові будинки, навчальний заклад, інша виключно цивільна інфраструктура.

Під ударом також був Павлоград. На даний момент відомо про одного загиблого, є постраждалі.

Таким чином на даний момент відомо про п'ятьох загиблих.

В Мережі з’являються все нові і нові кадри з жахливими наслідками ракетної атаки росіян по мирним містам України.

«Жах, бідні люди»,

«Який жах!»,

«Все навколо просто палає», - обговорюють користувачі соцмереж кадри.

ОНОВЛЕНО:

Кількість поранених у Харкові зросла до 35 осіб. Серед них - двоє дітей 10 та 12 років. У важкому стані перебувають 5 людей.

Також зросла кількість поранених у Києві - відомо вже про 18 постраждалих. Із них 13 – госпіталізовані, в тому числі троє дітей. Одному 13-річному хлопцю та чотирьом дорослим постраждалим медики надали допомогу на місці. Одну жінку доправили в реанімацію і продовжують надавати інтенсивну допомогу.

Загибель жінки, на щастя, не підтвердилась. Постраждала жива.

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