Велика авіакатастрофа сталася в Росії, з’явилися кадри з місця.

В Росії впав військовий літак Іл-76, повідомляють російські ЗМІ. Згідно з першими даними, авіакатастрофа сталася в Бєлгородській області.

В мережі вже з’явилися перші кадри з місці катастрофи. На відео також потрапив момент падіння Іл-76.

На відео можна побачити, що у небо здійнялася величезна вогняна хмара.

За непідтвердженими даними, на борту Іл-76 перебували більше 70 людей.

Усі вони загинули.

Іл-76— радянський важкий військово-транспортний літак, розроблений ОКБ Іллюшина. Перший у світі реактивний стратегічний авіалайнер, що експортується.

Іл-76 призначений для транспортування техніки та вантажів різного призначення. Літак здатний доставляти, залежно від модифікації, вантажі максимальною масою 28-60 т на відстань до 4,2 тис. км із крейсерською швидкістю 770-800 км/год.

Зараз Іл-76 використовуються Росією для перекидання як особового складу, так і важкої техніки (БМД, БТР тощо), яку з цих літаків можна навіть десантувати з повітря.

Орієнтовна вартість літака $27 млн, але все залежить від його модифікацій та особливостей.

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