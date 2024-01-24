В Росії впав військовий літак Іл-76, повідомляють російські ЗМІ. Згідно з першими даними, авіакатастрофа сталася в Бєлгородській області.
В мережі вже з’явилися перші кадри з місці катастрофи. На відео також потрапив момент падіння Іл-76.
На відео можна побачити, що у небо здійнялася величезна вогняна хмара.
За непідтвердженими даними, на борту Іл-76 перебували більше 70 людей.
Усі вони загинули.
Іл-76— радянський важкий військово-транспортний літак, розроблений ОКБ Іллюшина. Перший у світі реактивний стратегічний авіалайнер, що експортується.
Іл-76 призначений для транспортування техніки та вантажів різного призначення. Літак здатний доставляти, залежно від модифікації, вантажі максимальною масою 28-60 т на відстань до 4,2 тис. км із крейсерською швидкістю 770-800 км/год.
Зараз Іл-76 використовуються Росією для перекидання як особового складу, так і важкої техніки (БМД, БТР тощо), яку з цих літаків можна навіть десантувати з повітря.
Орієнтовна вартість літака $27 млн, але все залежить від його модифікацій та особливостей.
Останні новини України:
Росіяни вдарили ракетами по центру великого міста - наслідки важкі.
Також повідомлялось, що пожежі спалахнули після ракетної атаки, люди під завалами.
"У найближчій перспективі" - розкрито можливий задум США щодо РФ.