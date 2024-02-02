Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Кіровоградську ОДА, минулої ночі сталася масована дронова атака на Кіровоградщину та сусідні області.

«Відпрацювала ППО у місті Кропивницькому та Кропивницькому районі. Попередньо - без постраждалих», - повідомляли в ОДА, закликаючи людей не ігнорувати тривогу.

Про рух ворожих дронів також попереджали в Повітряних Силах ЗС України.

Мешканці Кривого Рогу у свою чергу повідомляли, що після вибухів частково немає світла й води.

Додамо, також стало відомо, що Росія вдарила авіабомбами по заповіднику "Хортиця". За даними Міністерства культури та інформаційної політики, 1 лютого російські терористи завдали авіаудару по території пам’ятки нацзначення Кам’янська Січ Національного заповідника "Хортиця".

На культурному об’єкті прогриміли потужних вибухів. Перший стався безпосередньо на місці розташування колишньої Кам’янської Січі, другий прильот стався на території сучасного туристичного об’єкта, у безпосередній близькості від хреста та могили кошового отамана Костя Гордієнко та в’їзних воріт Січі.

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