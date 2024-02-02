Трагічна подія сталася на одній з доріг у Рівненській області, відома кількість жертв і постраждалих.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на ДСНС України, смертельна ДТП сталася за участю двох авто.

«Аварія сталася в с. Михалин Рівненського району за участю мікроавтобуса Mercedes-Benz Vito та вантажівки DAF», - розповіли рятувальники.

Надзвичайники деблокували з понівечених транспортних засобів загиблих та травмованих.

Жертвами страшної аварії стали три людини, ще двоє людей отримали травми.

Потерпілих госпіталізували.

Зазначимо, що внаслідок зіткнення автівки буквально перетворилися на місиво.

Додамо раніше рятувальники розповіли про родину на Київщині, яка ледь не загинула через решітки на вікнах.

Пожежа спалахнула вночі в 2-поверховому житловому будинку.

Родина прокинулась і намагалась вибратися назовні, але вогонь уже охопив двері. А на вікнах стояли грати.

Надзвичайники зрізали грати і через вікно дістали всю родину - п’ятеро дітей 2023, 2022, 2020, 2015, 2012 р. н. та двох дорослих 1992 р.н.

Причини пожежі встановлюються.

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