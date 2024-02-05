Стало відомо про ще одного загиблого внаслідок ворожого обстрілу середмістя мирного українського міста.

Зросла кількість жертв нової підлої атаки російських загарбників на Херсон, пише Politeka.net.

«Стало відомо про ще одного загиблого внаслідок ворожого обстрілу середмістя Херсона близко 12.00. Чоловік 60 років отримав травми, не сумісні з життям. На цю годину відомо про чотирьох загиблих і одного пораненого», - повідомив керівник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Також Мрочко закликав мешканців міста бути обережними:

«Ворог підступний!».

Раніше повідомлялось про трьох загиблих – це чоловіки 45 і 50 років, які були в автівці, та жінка, яка під час ворожого удару перебувала на вулиці.

Середмістя Херсону окупаційні війська з тимчасово окупованого лівого берега.

Внаслідок влучання ворожих снарядів у середмісті виникла пожежа. І, на жіль, загинули люди.

Додамо, минулої ночі армія рф з тимчасово окупованого лівобережжя вдарила по Корабельному району Херсона. Були атаковані житлові квартали. На місцях влучань виникли пожежі.

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